"Das macht keinen Spaß": Darum schließt Klopp einen Haaland-Transfer zum FC Liverpool aus

"Wir gehen da nicht mit ran. Die Zahlen, die da im Raum stehen, sind verrückt – mit denen haben wir nichts zu tun. Keine Chance! Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das macht keinen Spaß", sagt Klopp in einem Interview mit der Sport Bild. Neben der festen Ablösesumme, die im Erfolgsfall wohl auf bis auf 85 Millionen Euro ansteigen kann, soll Haaland ein hohes Jahresgehalt fordern. Die Bild hatte zuletzt berichtet, dass Star-Berater Mino Raiola ein Salär von 40 Millionen Euro für seinen Klienten aufruft. Bei einem angepeilten Fünf-Jahres-Vertrag wären das insgesamt 200 Millionen Euro allein an Gehalt - hinzu kommen die Ablösezahlung, weitere persönliche Prämien und das Berater-Honorar.

Haaland kommt für den BVB in dieser Saison bereits auf 23 Treffer in 24 Pflichtspielen. Den norwegischen Nationalspieler warfen aber auch immer wieder Verletzungen zurück. Insgesamt verpasste er schon 16 Pflichtspiele. Seine Form war zuletzt auch nicht mehr so stark wie noch im ersten Halbjahr der aktuellen Saison - in den vier letzten Bundesliga-Spielen erzielte Haaland keinen Treffer.