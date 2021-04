Klopp ein Kandidat? So reagiert Bayern-Boss Rummenigge auf die Trainer-Frage

Hansi Flick will den FC Bayern München nach dieser Saison verlassen. Der Trainer beendete am vergangenen Wochenende einen schon lange schwelenden Konflikt mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Doch wie geht es im Sommer beim deutschen Rekordmeister weiter? Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge gibt in einem Interview mit der italienischen Zeitung Corriere della Sera einen Einblick in die Trainer-Suche.

Rummenigge wurde im Gespräch gefragt, ob es in der Situation nicht ein Zeichen wäre, Jürgen Klopp als Trainer zu verpflichten. Dieser hatte sich stets gegen eine Super League ausgesprochen und auch am Montag erklärt, dass dies keine gute Idee sei - just sein aktueller Verein FC Liverpool gehört aber zu den zwölf Initiatoren. "Wir haben noch keine Entscheidung über den Trainer gefällt. Erstmal gewinnen wir die Meisterschaft und dann entscheiden wir", sagte Rummenigge. "Aber klar, er hat sich deutlich gegen seinen Verein positioniert ..." Klopp sagte auch, er habe nicht vor, persönlich Konsequenzen aus der Beteiligung seines Arbeitgebers an der Super League zu ziehen.