Klopp-Krise setzt sich fort: FC Liverpool verpatzt in Leicester Generalprobe für Leipzig-Duell

Nach der deftigen Heimniederlage gegen Manchester City (1:4) setzte es für den FC Liverpool die nächste Niederlage in der Premier League: Beim Tabellendritten Leicester City gab es für den Meister nach einer 1:0-Führung noch eine 1:3-Pleite. Das Team von Trainer Jürgen Klopp steht auf Platz vier in der Tabelle, hat auf Spitzenreiter ManCity 10 Punkte Rückstand.

Anzeige

Nachdem beide Teams torlos in die Halbzeit gingen, wurde es in der zweiten Halbzeit spektakulär. Mohamed Salah brachte Liverpool nach feinem Hacken-Zuspiel von Roberto Firmino in Führung (67.). Elf Minuten später der Ausgleich: Ein Freistoß von James Maddison von der linken Strafraumgrenze rauschte an allen vorbei ins Liverpooler Tor.