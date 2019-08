Jürgen Klopp bestätigt: FC Liverpool wochenlang ohne verletzten Torwart Alisson

Champions-League-Sieger FC Liverpool muss laut Jürgen Klopp mindestens zwei Wochen auf seinen verletzten Torhüter Alisson Becker verzichten. Das gab der Liverpool-Coach am Montag bekannt. Der Brasilianer Alisson hatte sich beim 4:1-Auftaktsieg gegen Aufsteiger Norwich City am Freitag ohne Fremdeinwirkung an der Wade verletzt und musste ausgewechselt werden. „Nicht sehr cool“, wurde Klopp auf der Vereins-Homepage der Reds zitiert, „es ist eine Wadenverletzung, die ihn sicherlich eine Weile außer Gefecht setzt.“