Nach Meisterschaft mit FC Liverpool: Klopp schrieb DFL-Chef Seifert eine SMS - "Ohne ihn nicht möglich"

Für Jürgen Klopp hat auch die Bundesliga einen Anteil an seinem Titelgewinn mit dem FC Liverpool . Der Wiederbeginn im deutschen Profifußball unter Führung von Ligachef Christian Seifert sei "ein wichtiges Zeichen“ gewesen. "Ich habe Christian Seifert schon eine SMS geschrieben und ihm gedankt, dass das hier ohne ihn nicht möglich gewesen wäre“ , sagte Klopp der Bild am Sonntag.

Die Premier League hatte wegen der Folgen der Corona-Pandemie erst deutlich später als die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, die Liga könnte abgebrochen und die Saison annulliert werden . Liverpool lag zum Zeitpunkt der Unterbrechung zwar bereits weit vorn, hatte den Meistertitel aber noch nicht sicher. Am vergangenen Donnerstag konnten die Reds dann die erste englische Meisterschaft seit 30 Jahren bejubeln.

Liverpool-Coach Klopp: "Bundesliga war beispielgebend"

"England hat das jetzt auch ganz toll organisiert, aber beispielgebend war die Bundesliga“, sagte Klopp. Der 53-Jährige kann auch den Geisterspielen ohne Zuschauer etwas abgewinnen. "Dass der Fußball so ablaufen kann und es Spaß macht zuzugucken, ist auch ein wichtiges Zeichen. Es ist natürlich nicht, wie es sein sollte. Aber es ist so gut, wie es sein kann. Es soll nicht für immer so bleiben, aber für den Moment ist es besser als nichts – viel besser als nichts“, sagte Klopp.