Klopp, Sané &Co.: So sieht das Jahres-Zeugnis der Deutschen in der Premier League aus

Was für ein Jahr für die Deutschen in England. Jürgen Klopp holte mit dem FC Liverpool die Champions League und ist auf dem Weg zum Premier-League-Titel, Leroy Sané und llkay Gündogan gewannen mit Manchester City die zweite Meisterschaft nacheinander – und Daniel Farke schaffte mit Norwich City und einer Legion deutscher C-Promis den Aufstieg. Einige der Deutschen sorgten auch abseits des Platzes für Schlagzeilen. Sané wird seit dem Sommer immer wieder mit einem möglichen Wechsel zum FC Bayern München in Verbindung gebracht. Noch an Weihnachten hatte es Berichte gegeben, nach denen sich der Nationalspieler endgültig für einen Transfer zu den Bayern entschieden haben soll. Der 2014er Weltmeister Mesut Özil hingegen äußerte sich einmal mehr politisch und kritisierte zum Ärger seines Vereins FC Arsenal die Unterdrückung der Uiguren in China.