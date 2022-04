Liverpool-Coach Klopp schwärmt von Sieg gegen City im FA Cup: "Beste erste Hälfte, die wir je gespielt haben"

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben Manchester City mit Trainer Pep Guardiola im Halbfinale aus dem FA Cups geworfen. Im Spiel der Titelrivalen gelang den "Reds" am Samstag im Londoner Wembleystadion ein furioses 3:2 (3:0). "Unglaublich, ich bin stolz", sagte Klopp. Gegner im Endspiel um den ältesten Fußballpokals am 14. Mai wird der FC Chelsea oder Crystal Palace, die am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) aufeinandertreffen. Anzeige

Vor allem in den ersten 45 Minuten spielte sich Liverpool gegen die Citizens, bei denen Guardiola einige Stammkräfte wie Kevin de Bruyne und Nationalspieler Ilkay Gündogan auf der Bank ließ, in einen Rausch. Der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté mit seinem dritten Tor in seinen letzten drei Einsätzen und Sadio Mané, der doppelt traf, sorgten für eine komfortable 3:0-Führung zur Pause. "Das war die beste erste Hälfte, die wir je gespielt haben", schwärmte Klopp. Und weiter: "Ich habe jede Sekunde genossen."

Nach dem Seitenwechsel verkürzte 118-Millionen-Transfer Jack Grealish, doch der Anschluss von Bernardo Silva in der Nachspielzeit verbunden mit einem kurzen Schlussspurt waren zu wenig für City. Durch den Final-Einzug kann Liverpool als Ligacup-Sieger, Tabellenzweiter in der Premier League und Halbfinalist in der Champions League noch vier Titel holen - die "Fab Four" aus drei nationalen Pokalen und dem Champions-League-Sieg gelang noch nie einer englischen Mannschaft. "Es ist natürlich ein Traum für uns", sagte Doppeltorschütze Mané: "Wir werden darum kämpfen."