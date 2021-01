Klopp schließt Transfer nach Matip-Verletzung nicht aus: "Müssen den richtigen Spieler finden"

Der FC Liverpool hat seinen Abwärtstrend gestoppt und in der Premier League einen Prestigesieg gefeiert. Der englische Fußball-Meister gewann am Donnerstagabend sein Nachholspiel vom 20. Spieltag beim bisherigen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur mit 3:1 (1:0). Doch nach dem Spiel herrscht nicht nur Freude bei Reds-Trainer Jürgen Klopp. Bereits zur Pause musste mit Joel Matip ein weiterer Innenverteidiger verletzt einen Rückzieher machen. Und das ist nicht der erste Abwehrspieler, der Liverpool in der aktuellen Phase fehlt.

"Sie können sich vorstellen, dass wir natürlich an alles denken. Es geht darum, das Richtige zu tun. Ich bin nicht wählerisch oder was auch immer - aber wir müssen den richtigen Spieler finden", sagte Klopp nach dem Sieg in London: "Es ist unglaublich, was bei uns in der Verteidigung passiert. Es ist wirklich unglaublich." Englische Medien berichten übereinstimmend, dass Ben White von Brighton & Hove Albion ein Kandidat sei. Der Abwehrspieler könne die Seagulls für umgerechnet knapp 56 Millionen Euro in diesem Winter verlassen. Auch Schalkes Ozan Kabak, Juves Merih Demiral und Newcastles Fabian Schär wurden mit den Reds in diesem Monat bereits in Verbindung gebracht.