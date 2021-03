Vor Duell zwischen Klopp und Tuchel: Diese deutschen Trainer arbeiteten in der Premier League

Am Donnerstagabend kommt es in der englischen Premier League zum Duell der beiden deutschen Trainer-Stars Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Das Spiel zwischen dem FC Liverpool und dem FC Chelsea (21.15 Uhr/Sky) ist natürlich nicht das erste Aufeinandertreffen der beiden früheren BVB-Trainer (Klopp führt in der Bilanz mit neun Siegen in 14 Spielen übrigens deutlich), wohl aber der erste Showdown der beiden deutschen Ausnahmecoaches in der englischen Liga. Für beide geht es um viel, denn sowohl Klopps Reds als auch Tuchels Blues kämpfen in einer engen Spitzengruppe um die Qualifikation für die Champions-League-Plätze. Anzeige

In diesen Sphären bewegten sich die übrigen deutschen Trainer in der Geschichte der Premier League nicht: Mit Ausnahme von Klopp und Tuchel arbeiteten bisher vier weitere Coaches mit deutschem Pass in der englischen Spitzenliga - kämpften dabei jedoch ausnahmslos gegen den Abstieg. Der SPORTBUZZER wirft einen Blick zurück.

Felix Magath

Als erster deutscher Trainer wagte Felix Magath den Schritt auf die Insel - seine diesbezügliche Pionierleistung beim FC Fulham darf mit Fug und Recht als Fiasko bezeichnet werden. Am 22. Februar 2014 wurde die HSV-Legende als Nachfolger des Niederländers René Meulensteen beim Londoner Stadtteilklub präsentiert - der sich zu diesem Zeitpunkt bereits in akuter Abstiegsgefahr befand. Magath wollte mit seinem Team um Co-Trainer Tomas Oral und "Schleifer" Werner Leuthard Ordnung in die Mannschaft bringen. Die Arbeit von "Quälix" jedoch wurde für beide Seiten zu einem Kulturschock. "Ich hatte im Februar eine Kadergröße von 45 Spielern. Können Sie sich vorstellen, wie aus einer solchen Gruppe eine Mannschaft entstehen soll, wenn man in einer Saison 27 neue Spieler holt?", klagte Magath später gegenüber Goal. "Ich war der dritte Trainer in einer Saison, sollte unter dem Druck der Abstiegsangst kurzfristig etwas zimmern. Die Situation war schon viel zu verfahren."

Allerdings trug der frühere Bundesliga-Meistertrainer auch zu seinem Scheitern bei, indem er sich mit Führungsspielern wie Brede Hangeland und Scott Parker überwarf.. Böse Fans entwickelten gar ein "Felix-Bingo", weil sie den Eindruck hatten, der Deutsche würde bei seinen Aufstellungen eher nach dem Zufallsprinzip als nach Leistung agieren. Magath nahm sich seinen ersten Auslandsjob indes sehr zu Herzen, hatte nach dem feststehenden Abstieg Tränen in den Augen und ging mit Fulham nach nur drei Siegen in zwölf Spielen in die 2. Liga - wo allerdings knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt nach einem verkorksten Saisonstart Schluss war.



David Wagner

David Wagner, der neben der deutschen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, schlug im November 2015 als weitgehend unbeschriebenes Blatt beim damaligen Zweitligisten Huddersfield Town auf - nur einen Monat, nachdem Jürgen Klopp, dessen Trauzeuge Wagner ist, beim FC Liverpool angeheuert hatte. Mit dem kleinen Klub aus Yorkshire verlor der von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund verpflichtete Coach gleich mal drei seiner ersten vier Spiele - baute allerdings mit bescheidenden Mitteln eine Mannschaft auf, die nach einem 19. Platz in seiner unvollständigen ersten Saison im zweiten Jahr um den Aufstieg mitspielte und diesen letztlich sogar durch ein 4:3 gegen den FC Reading vor 76.000 Fans im Playoff-Finale in Wembley schaffte. Klopp gab später zu Protokoll, dabei aus Freude über den Erfolg des Freundes geweint zu haben "wie ein Baby".

Der gebürtige Frankfurter Wagner und seine in Teilen deutschsprachigen "Terriers" (u.a. mit Christopher Schindler und Elias Kachunga) wurden auf der Insel als Underdog gefeiert, konnten die Anfangseuphorie in Zählbares ummünzen und feierte im ersten Premier-League-Jahr als 16. sensationell den Klassenerhalt. Im "verflixten zweiten Jahr" verließ Wagners Himmelsstürmer aber das Glück - am Ende stand der letzte Platz und der Abstieg. Wagner war da schon nicht mehr Trainer, am 14. Januar 2019 kam es zur einvernehmlichen Trennung. Später wurde Wagner Trainer von Schalke 04 - wo er allerdings glücklos blieb.

Jan Siewert

Wagners Nachfolger wurde nach dem gleichen Vorbild gecastet - auch Jan Siewert kam von der zweiten Mannschaft des BVB zu Huddersfield Town. Seine allzu kurze Ära von nur 19 Spielen "in charge" erinnerte allerdings weniger an die seines Vorgängers als an Magaths unrühmliches Fulham-Intermezzo. Am 21. Januar 2019 eine Woche nach dem Wagner-Aus vorgestellt, gab es für den erst 36-Jährigen, der gleich mal mit einem lustigen Double-Wirrwarr landesweite Schlagzeilen machte, in sportlicher Hinsicht nur wenig Grund zur Freude: Er sammelte nur 0,32 Punkte pro Spiel, stieg mit den "Terriers" sang- und klanglos ab und musste in Liga 2 nach nur drei Spielen gehen, obwohl er doch eigentlich den Neustart anführen sollte.

Erste Risse waren schon vorher zu beobachten. Etwa, als sein damaliger Spieler Philip Billing über ihn herzog: "Ich glaube, die meisten Leute haben nach einer Woche den Respekt vor ihm verloren. Die Leute konnten sehen, dass etwas nicht stimmt", sagte der Däne. Inzwischen ist Siewert, der sich in Huddersfield an den Ruhrpott erinnert fühlte, zurück in Deutschland, wo er als Nachwuchs-Trainer von Mainz 05 arbeitet und Ende Dezember 2020 kurzzeitig sogar interimsmäßig die Bundesliga-Mannschaft coachte - und dabei gegen die Bayern keine schlechte Figur abgab.

Daniel Farke

Auch Daniel Farke hat eine BVB-Vergangenheit, wie Wagner und Siewert kam auch er von der zweiten Mannschaft der Borussia nach England. Kurios: Der Sportdirektor, der Wagner zuvor nach Huddersfield geholt hatte, zeichnete auch für dieses Engagement verantwortlich: Stuart Webber war in der Zwischenzeit nach Norwich gewechselt. Dort passt Farke blendend hin. Der im Juli 2017 verpflichtete Ostwestfale, der zwei Jahre zuvor noch in der fünften deutschen Liga tätig war, stieg nach einer durchschnittlichen Debütsaison schon im zweiten Jahr mit den Canaries in die Premier League auf - mit der satten Ausbeute von 94 Punkten wurde Norwich mit einem mit deutschen Profis gespickten Team (Tom Trybull, Moritz Leitner, Marco Stiepermann) sensationell Erster. "Hier in England wird im Blätterwald vom „Wunder von Norwich“ gesprochen, weil wir alle Regeln, die dieses Geschäft vorgibt, gebrochen haben – dass man erfahren sein muss, dass man viel Geld ausgeben muss, dass man mit einer jungen Truppe nicht konstant sein kann in der härtesten Liga der Welt", sagte er dem SPORTBUZZER in einem Interview unmittelbar nach dem Aufstieg.