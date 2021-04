Champions-League-Reform: Liverpool-Coach Klopp bemängelt UEFA-Alleingang - "Niemand hat uns gefragt"

Liverpool -Trainer Jürgen Klopp findet es zwar „absolut großartig“, dass die Einführung der Super League gescheitert ist. Für die Reform der Champions Legaue hat er aber auch deutliche Kritik übrig. „Die UEFA hat uns nicht gefragt, die Erfinder der Super League haben uns nicht gefragt. Niemand hat uns gefragt. Es heißt immer nur, wir sollen mehr Spiele machen. Wir müssen einfach nur liefern. Was ist der Grund? Geld!“, sagte Klopp, dessen Arbeitgeber zu den Gründungsmitgliedern der Super League gehörte.

Massive Fan-Proteste aus England, so auch am Freitagabend beim FC Arsenal, hatten das Projekt vorerst zum Scheitern gebracht . Die Arsenal-Anhänger forderten vor dem Emirates-Stadion den Rücktritt von Besitzer Stan Kroenke .

Er sei nicht naiv und habe keine Probleme mit Veränderungen, so Klopp. „Wir wollten alle die Super League weghaben, aber im selben Moment ist plötzlich die neue Champions League da. Wer dieses Konzept gelesen hat und sagt: „Oh, das ist perfekt.“ Und wer sagt mir jetzt, dass es nicht um Geld geht? Das ist ein Witz“, sagte Klopp und beklagte, dass die einzigen, die nie gefragt werden würden, Spieler, Trainer und Fans seien.

Klopp stellt klar: "Mehr Spiele sind unmöglich"

Zugleich monierte er wie sein Trainerkollege Pep Guardiola von Manchester City die noch höhere Anzahl an Spielen. „Mehr Spiele sind unmöglich. Die Strukturen sind für mehr Spiele nicht ausgerichtet“, sagte der frühere BVB- und Mainz-Coach. Ex-Bayern-Trainer Guardiola prophezeite indes mehr Verletzungen: „Die UEFA weiß es, kümmert es sie? Absolut nicht“, so der Spanier. Die UEFA hatte am Montag die Champions-League-Reform verabschiedet. Nun sollen 36 statt 32 Teams teilnehmen, die Anzahl der Spiele insgesamt steigt von 125 auf 225 - das bringt den Vereinen und Verbänden höhere Einnahmen durch die Fernsehübertragungen.