Jürgen Klopp verlängert beim FC Liverpool: Das sind die internationalen Pressestimmen

Mit einem breiten Grinsen verkündete Jürgen Klopp die frohe Botschaft für den FC Liverpool. „Wir haben entschieden, das fortzusetzen, was bislang nicht so schlecht funktioniert hat. Ich habe einem neuen Vertrag bis 2024 zugestimmt“, sagte der Welttrainer im Video-Kurzclip. „Das ist eine gute Nachricht für die einen, nicht so gut für die anderen - aber die können ja jetzt ausschalten“, scherzte der 52-Jährige am Freitag.

Seit Oktober 2015 steht der Kultcoach beim Kultklub unter Vertrag, fast ein Jahrzehnt an der Anfield Road könnte es nun werden. „Wir lieben es hier. Es ist ein wundervoller Verein, in dem wir uns wirklich zu Hause fühlen“, sagte der Fußballlehrer. „Es war ein guter Moment, die Zusammenarbeit fortzusetzen.“ Auch im Netz wurde die Vertragsverlängerung des Ex-BVB-Trainers positiv aufgenommen. Und auch die internationalen Gazetten beglückwünschen dem FC Liverpool zum Klopp-Coup.

Bis 2022 lief der alte Kontrakt des früheren Dortmunder Meister- und einstigen Mainzer Aufstiegstrainers. Der in Anlehnung an „The special one“ José Mourinho von sich selbst als „normal one“ bezeichnete Klopp hat sich mit Tempofußball und dem Champions-League-Titel im Sommer in die Herzen der Fans gespielt. Die Fans lieben Klopps große Emotionen, für flotte Sprüche ist er immer zu haben.

Legendenstatus würde Klopp endgültig in Liverpool erlangen, wenn er den Tabellenführer der Premier League zur ersten Meisterschaft seit 30 Jahren führt. Acht Punkte beträgt der Vorsprung nach 16 Spieltagen auf den Tabellenzweiten Leicester City.

„Wir spüren, dass dies einen der großen Momente unserer Führung des Liverpool Football Club dahingehend darstellt, dass wir glauben, dass es keinen besseren Manager als Jürgen gibt“, rühmte Eigentümer John Henry den deutschen Trainer-Liebling nach der sich schon länger abzeichnenden Vertragsverlängerung. „Wenn dieser Liverpooler Fußballverein den heute für sich herausragendsten Manager ernennen sollte, wäre Jürgen die erste Wahl - keine Frage.“

Neuer Klopp-Vertrag bei den Reds: Das bedeutet seine Verlängerung für die Gerüchte um Bayern und den DFB

Schwierig waren die Verhandlung laut Klub und Coach nicht. „Wir konnten es geheim halten, was heutzutage außergewöhnlich ist“, freute sich Klopp über diese „Breaking News“ als Überraschung: „Von jetzt an sehen wir uns noch häufiger.“ Die häufigen Gerüchte um einen Wechsel zu einem anderen Top-Klub - immer wieder fiel auch der FC Bayern in diesem Zusammenhang - oder um die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw wird es vermutlich weiter geben. Aber die Wahrscheinlichkeit für ein anderes Amt ist seit dem Freitag rapide gesunken.

Für den aktuellen Münchner Trainer Hansi Flick war die Kunde von der Insel keine Überraschung, sondern ein logischer Schritt. „Das Gesamtpaket stimmt“, sagte der 54-jährige Flick zur Verbindung zwischen Klopp, Verein und Mannschaft. Klopp habe in Liverpool „einen Hype ausgelöst“. Was die Reds auf dem Fußballplatz zeigten, sei „ganz große Klasse“. Der FC Bayern erfuhr dies zu seinem Leidwesen beim Achtelfinal-Aus in diesem Jahr.