Bericht: Klose-Engagement in Kaiserslautern für Relegation vom Tisch – mit Antwerpen gegen Dresden

Bei Drittligist 1. FC Kaiserslautern herrscht große Verwirrung um die Position von Cheftrainer Marco Antwerpen. Wie mehrere Medien berichten, ist am Montag über eine mögliche Ablösung des 50-Jährigen noch vor den Relegationsspielen gegen Dynamo Dresden (20. und 24. Mai) diskutiert worden. Eine Entscheidung oder eine Stellungnahme des viermaligen deutschen Meisters gibt es bislang nicht.

Als möglicher Nachfolger Antwerpens wurde auch Ex-Nationalspieler und 2014er-Weltmeister Miroslav Klose gehandelt. Der Express hatte vermeldet, dass der Name Klose am Rande der 0:2-Niederlage der Pfälzer bei Viktoria Köln die Runde gemacht habe. Die Bild-Zeitung berichtet, dass die Idee, Klose als Trainer zu verpflichten, am Montag verworfen worden sein soll. Einen losen Kontakt soll es aber schon Ende April gegeben haben.