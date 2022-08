Klosterhalfen stürmt zum EM-Titel über 5000 Meter – Mihambo verpasst Gold um drei Zentimeter

Konstanze Klosterhalfen hat den deutschen Leichtathletik-Fans in München die nächste EM-Sternstunde beschert. Die beste deutsche Läuferin krönte sich am Donnerstagabend überraschend zur Europameisterin über 5000 Meter und sorgte schon für den fünften Titel der Gastgeber. In 14:50,47 Minuten hängte die 25-jährige Leverkusenerin auf dem letzten Kilometer 10 000-Meter-Titelträgerin Yasemin Can ab und schwärmte mit der deutschen Fahne um die Schultern: "Das ist der schönste Moment in meinem Leben." Vor drei Jahren hatte Klosterhalfen mit WM-Bronze in Doha ihren zuvor größten Erfolg gefeiert. Über die zehn Kilometer war sie in München Vierte geworden.

Anzeige