Bericht: Neues Klub-Bündnis will TV-Geld anders verteilen - 2. Liga soll profitieren

Der ewige Streit um das TV-Geld geht in die nächste Runde. Wie die Bild berichtet, haben sich die Bundesligisten Arminia Bielefeld, der VfB Stuttgart, Mainz 05 und der Zweitligist Jahn Regensburg in einem neuen Bündnis zusammengetan, das eine andere Verteilung der TV-Gelder unter den 36 Profi-Klubs fordert .

Laut des Berichts steht in einem Positionspapier des neuen Klub-Bündnisses, das angeblich noch mehrere Klubs hinter sich wissen will, dass die nationalen und internationalen TV-Einnahmen der Deutschen Fußball-Liga (DFL) zusammen in einem Topf landen. Bisher gibt es zwei Töpfe mit unterschiedlichen Verteilschlüsseln. Das soll sich nach Ansicht der vier Profi-Teams ab der Saison 2021/2022 ändern.