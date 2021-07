Klub, DFB-Karriere, Vermächtnis: Warum die kommenden Wochen für Jerome Boateng entscheidend sind

Er gibt Vollgas: Jerome Boateng postete auf seinem Instagram-Kanal in den vergangenen Tagen mehrere Videos davon, wie er sich fit hält. Der Weltmeister vom 2014 schuftet auf dem Laufband, arbeitet mit Tennisbällen an seiner Koordination und läuft mit freiem Oberkörper bei strahlendem Sonnenschein über einen Schotterweg mit Blick auf das Meer. Der Verteidiger will in Form bleiben für seinen nächsten Klub – welcher das sein wird, ist allerdings weiter offen. Anzeige

Rückblick: Der Vertrag von Boateng bei Rekordmeister Bayern München wurde im Sommer nach zehn gemeinsamen Jahren nicht mehr verlängert. Beim Abschied aus München sagte er im Vereinsmagazin 51: "Ich bin super durch die Saison gekommen, musste kein Spiel wegen einer Verletzung aussetzen. In der Verfassung kann ich auf jeden Fall noch zwei, drei Jahre auf Top-Niveau spielen." Viele hatten Boateng nach seinem Super-Jahr sogar auf der Rechnung, für die EM in das DFB-Team zurückzukehren. Doch Ex-Bundestrainer Joachim Löw entschied sich, von den Titelhelden aus Brasilien nur Thomas Müller und Mats Hummels zurückzuholen. "Mir persönlich ist es ein Rätsel, wieso Jerome Boateng nicht nominiert wurde. Er hat maßgeblichen Anteil an der Sechs-Titel-Saison des FC Bayern, an der Meisterschaft diese Saison“, sagte TV-Experte Bastian Schweinsteiger in der Sport Bild.

Wo Boateng in der kommenden Saison spielen wird, dürfte auch einen Teil seines Vermächtnisses bestimmen. Es gab immer mal wieder Gerüchte um Paris St. Germain oder den FC Chelsea. Zuletzt kam auch Hertha BSC ins Spiel, weil dort sein Bruder Kevin-Prince unterschrieben hatte. "Jerome ist auch einer, der den Berliner Background hat", sagte Manager Fredi Bobic: "Man weiß ja nie, was der Transfermarkt am Ende hergibt." Fakt ist: Um sich wieder für die Nationalmannschaft ins Gespräch zu bringen, wäre Hertha aber aktuell nicht der richtige Verein. Auch Klubs in den USA, die immer mal wieder Thema waren, würden zu früh kommen. Für ein Comeback in der Nationalelf sollte Boateng bei einem Klub spielen, der international vertreten ist. Das wird auch sein Anspruch sein.