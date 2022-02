Klub-Idol Paul Scholes rät Manchester United zu Ralph Hasenhüttl - Ralf Rangnick fehlt "Erfahrung als Trainer"

Seit Anfang Dezember steht Ralf Rangnick bei Manchester United an der Seitenlinie. Seine Bilanz: 13 Spiele, sechs Siege, fünf Niederlagen, zwei Remis - ausbaufähig. Zuletzt gelang seinem Team in der Premier League zweimal nur ein 1:1, gegen Schlusslicht Burnley und dem FC Southampton. Anzeige

Für Paul Scholes, elffacher englischer Meister mit den "Red Devils", war die Entscheidung für Rangnick als Interimstrainer vor vornherein nicht die richtige Wahl. Der Deutsche sei vielmehr ein Sportdirektor als ein Trainer. "Ich glaube, er hat in zwei der letzten zehn Jahre eine Mannschaft trainiert. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich mag den Mann, ich denke, er kommt wirklich gut rüber. Aber es sieht so aus, als ob es ihm in den letzten fünf oder sechs Jahren an Erfahrung als Trainer gefehlt hat", so Scholes bei BT Sports.

Für den früheren Weltklasse-Mittelfeldspieler ist klar: "Sie müssen einen Top-Trainer in den Verein holen, um die Situation wieder zu verbessern. Es ist Manchester United, die sollten überall die Besten haben."



Und Scholes hat auch schon einen Rat für seinen früheren Klub, wem er künftig die Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo anvertrauen würde: Ralph Hasenhüttl. "Ich mochte ihn schon immer. Ich war immer der Meinung, dass der Fußball, den er bei Southampton spielt, nicht der beste ist, aber die Art des Fußballs, die er gespielt hat, für sie funktioniert. Seine Teams waren gut anzusehen, er kommt wirklich gut rüber", so Scholes über den aktuellen Trainer des FC Southampton.

Es wäre auch für Rangnick, der ab der kommenden Saison in beratender Funktion weiter für den Klub aktiv sein wird, kein Unbekannter. 2016 holte Rangnick in seiner Funktion als Sportdirektor von RB Leipzig Hasenhüttl als Trainer zu den Sachsen. 2018 übernahm er dann nach dem Abschied es Österreichers selbst an der Seitenlinie.

Scholes gibt zu bedenken: "Er hat noch nicht wirklich mit den großen Spielern gearbeitet, in einem Verein, in dem von ihm erwartet wird, dass er etwas gewinnt. Das wäre eine andere Art von Druck." Auch bei den Anhängern wäre Hasenhüttl wohl eine Wahl, die überraschen würde: "Die Fans dieses Vereins denken eher an einen Pochettino oder einen Antonio Conte, also an Leute, die bei größeren Vereinen gearbeitet haben, aber je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass es keine schlechte Sache wäre. Die Art und Weise, wie er seine Arbeit macht, sieht gut aus", so Hasenhüttl-Fan Scholes.

Der 66-malige englische Nationalspieler legt United ohnehin ein Umdenken bei den eigenen Ambitionen und der Transfer-Strategie nahe: "Vielleicht hat sich die Einstellung, alles sofort gewinnen zu wollen, ein wenig geändert. Es könnte eine Chance für einen Neuanfang und einen Neuaufbau sein, bei dem jüngere Spieler gebraucht werden. Wir sind weit hinter Liverpool und vor allem Man City zurück."