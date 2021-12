Klub-Ikone Uwe Seeler fordert HSV im Rennen um Bundesliga-Aufstieg auf: Endlich "aus dem Anzug strampeln"

Klub-Idol Uwe Seeler will bei seinem Hamburger SV nicht noch einmal einen sportlichen Einbruch nach der Winterpause erleben. " Wir sollten uns diesmal endlich mal im neuen Jahr aus dem Anzug strampeln ", sagte Seeler der Bild. Damit spielt der 85 Jahre alte einstige HSV-Torjäger auf die Rückrunden-Verläufe der vergangenen drei Jahren an.

Jedes Mal sammelten Hamburger in der zweiten Saisonhälfte weniger Punkte als in der ersten und verpassten dadurch den ersehnten Wiederaufstieg in die Bundesliga. "Alles ist möglich. Wir haben es noch in der Hand. Nur dürfen wir keine Sekunde nachlassen", meinte Seeler.