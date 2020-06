Klub-Legende Klaus Fischer geht Schalke 04 nach Tönnies-Rücktritt an: "Erwarte nur Neunmalkluge"

Tönnies war am Dienstag von seinen Ämtern zurückgetreten. Der 64-Jährige war nach einem Corona-Ausbruch in seinem Fleisch-Unternehmen zuletzt massiv in die Kritik geraten. Erst am Samstag hatten parallel zum letzten Saisonspiel der Schalker beim 0:4 beim SC Freiburg rund 1000 Fans auf dem Vereinsgelände gegen den Boss demonstriert und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Zudem plagen Schalke 04 sportliche und finanzielle Probleme. Die Mannschaft von Trainer David Wagner konnte am letzten Spieltag auch ihr 16. Bundesliga-Spiel in Folge nicht gewinnen. Finanziell soll die Schalker, die bereits vor der Corona-Krise für das Geschäftsjahr 2019 Verbindlichkeiten in Höhe von 197 Millionen Euro vermeldet hatten, laut Medienberichten eine Bürgschaft des Landes NRW in Höhe von 40 Millionen Euro retten.