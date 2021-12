Klub-Präsident bestätigt: Ex-Brasilien-Star Ronaldo will Cruzeiro Belo Horizonte übernehmen

Der frühere brasilianische Weltstar Ronaldo will Mehrheitsaktionär bei seinem ehemaligen Klub Cruzeiro Belo Horizonte werden. Demnach sei man zu einer grundsätzlichen Übereinkunft gekommen, gab Cruzeiro-Präsident Sérgio Santos Rodrigues in einem Video mit Ronaldo in sozialen Medien am Samstag (Ortszeit) bekannt.

Anzeige