Klub-Umfrage läuft: Heimische Oberliga-Handballer sind für Saison-Fortsetzung

Drei Spiele stehen für die heimischen Handball-Oberligisten in diesem Jahr eigentlich noch an - inklusive des Derbys am 18. Dezember. Doch ob der VfB Fallersleben und der MTV Vorsfelde diese auch wirklich bestreiten, geschweige denn sich tatsächlich noch 2021 im direkten Duell messen, ist völlig offen. Am Montag hatte der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) zu einem virtuellen Austausch der Teams geladen. Nun sind die Vereine gefragt, ob sie unter den 2G-Plus-Bedingungen, die ab Mittwoch aufgrund der Corona-Warnstufe 2 in Niedersachsen greifen werden, noch weiterspielen wollen. Für das heimische Duo ist die Sache klar: Spielen wollen sie. Ob sie es auch dürfen, muss sich dagegen erst zeigen. 70 Prozent der Oberligisten müssen einer Fortsetzung des Spielbetriebs zustimmen, damit es weitergeht. Eine Entscheidung soll in dieser Woche fallen, die Teams haben vom Montagabend an 48 Stunden Zeit, um dem Verband ihre Meinung mitzuteilen.

"Wir finden es gut, dass der Verband die Vereine mit ins Boot geholt hat", sagt Dominik Schneider, Teamkoordinator von Vorsfeldes Oberliga-Mannschaft. "Wir würden 2G-Plus stemmen können. Aber bei uns in der Liga ist es noch offen. In der Konferenz waren bereits zwei Teams dagegen und mit uns drei dafür." Außerdem wolle der HVN ein Meinungsbild bei den Schiedsrichtern einholen, ohne die es eben auch nicht geht. Auch dort halten sich die Für- und Gegensprecher offenbar die Waage. Anzeige Schneider betont: "Wir wollen alle gesund und munter unserem Sport nachgehen, aber wenn das nicht gehen sollte, werden wir auch nicht mit Ach und Krach weitermachen." Allerdings: "Wir sind noch nicht an der Grenzen, an der wir aufgeben. Wir haben unsere Meinung geäußert, und jetzt liegt es nicht mehr in unserer Hand." Ähnlich sieht es auch Lokal-Rivale Fallersleben. "Unter geordneten Regeln und unter Berücksichtigung der Pandemie würden wir gern weiterspielen. Aber nicht um jeden Preis", sagt der Sportliche Leiter Uwe Wacker. Und Coach Mike Knobbe ergänzt: "Solange wir es selbst entscheiden können, wollen wir weitermachen. 2G und 2G-Plus ist für uns nicht der große Unterschied. Ich sehe das nicht als große Belastung für uns." Allerdings könne es schwierig werden, genügend Mitstreiter in der Liga zu finden, sagt Knobbe. "Die Meinungen sind Zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es weitergeht." Allgemein weiß der Trainer auch um das "schwierige Thema". Auch Wacker ist hin- und hergerissen. Geht's erst mal nicht weiter, müssten die Klubs Verträge mit Spielern anpassen, zudem gibt's Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und Partnern, die nicht mehr erfüllt werden könnten. In der Konferenz am Montag standen unter anderem eine Unterbrechung der Saison bis Januar, begrenzte Zuschauer-Kapazitäten oder gar Geisterspiele zur Debatte. Jetzt wird die Umfrage unter den Klubs Klarheit bringen. Schneider lobt: "Mein Eindruck ist, dass der Verband viele Pläne in der Schublade hat."