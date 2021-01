Gefahr für den FC Bayern? Ronaldo glaubt an brasilianische Überraschung bei der Klub-WM

Stürmer-Legende Ronaldo glaubt an eine Überraschung durch den brasilianischen Teilnehmer bei der Klub-WM in Katar. Der mittlerweile 44-Jährige betonte bei einem Pressegespräch in São Paulo am Freitag vor dem Finale der Copa Libertadores zwar, dass der deutsche Rekordmeister FC Bayern München im vergangenen Jahr eine sehr hohe Qualität gezeigt habe. "Dass es sich um ein einziges Finalspiel handelt, eröffnet jedoch eine Möglichkeit für die brasilianische Mannschaft", sagte Ronaldo.

