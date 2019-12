Mit Liverpool und Copa-Sieger Flamengo: DAZN sichert sich Übertragungsrechte für Klub-WM

DAZN hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für das letzte große Fußball-Highlight vor Jahresende gesichert und zeigt exklusiv in Deutschland die FIFA Klub-WM 2019. Bei diesem Turnier treten die Gewinner der höchsten Klub-Wettbewerbe der jeweiligen Kontinentalverbände gegeneinander an. Mit dabei ist also neben dem Champions-League-Sieger FC Liverpool auch Flamengo Rio de Janeiro, Gewinner der südamerikanischen Copa Libertadores . Diese beiden Teams haben einen Platz im Halbfinale bereits sicher.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld von CF Monterrey aus Mexiko (für Nord-und Mittelamerika), Espérance Sportive de Tunis aus Tunesien (für Afrika), Al Hilal aus Saudi-Arabien (für Asien), Hienghène Sport aus Neukaledonien (für Ozeanien) und Al Sadd SC (Meister in Katar, als Gastgeber qualifiziert). In der Vorrunde werden aus diesen fünf Klubs zwei Halbfinal-Plätze ausgespielt, in dem dann auch die Turnierfavoriten Liverpool und Flamengo mit den Ex-Bundesliga-Profis Rafinha und Diego dazustoßen. Die Reds von Coach Jürgen Klopp werden parallel auch im Liga-Pokal im Einsatz sein und mit zwei unterschiedlichen Kadern an beiden Wettbewerben teilnehmen.