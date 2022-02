Nach Klub-WM-Sieg des FC Chelsea in Abu Dhabi: Fan stirbt in Sao Paulo bei Ausschreitungen

Ein Fan ist bei gewaltsamen Auseinandersetzungen in der Umgebung des Stadions von Palmeiras Sao Paulo nach dem Finale der Klub-Weltmeisterschaft gegen den FC Chelsea in Abu Dhabi ums Leben gekommen. Das Opfer sei infolge eines Schusses gestorben, sagte der Polizeibeamte Cesar Saad bei einer Pressekonferenz am Samstag (Ortszeit). Demnach wurde ein Verdächtiger festgenommen. Es gebe vermutlich aufgrund anderer Auseinandersetzungen weitere verletzte Palmeiras-Fans.

