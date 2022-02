Nationalspieler erneut Matchwinner: Kai Havertz macht den FC Chelsea auch zum Klub-Weltmeister

Der Nachfolger des FC Bayern steht fest. Im Finale der Klub-WM in Abu Dhabi besiegte der FC Chelsea, als amtierender europäischer Champions-League-Sieger, am Samstagabend den brasilianischen Vertreter Palmeiras Sao Paulo, den Gewinner der Copa Libertadores, mit 2:1 nach Verlängerung. Und erneut wurde Kai Havertz zum Titel-Garanten für die Londoner. Der Nationalspieler traf kurz vor Ende der Verlängerung (117.) zum Sieg per Hand-Elfmeter. Schon im Champions-League-Finale im Mai gegen Manchester City hatte Havertz das Tor zum Titel geschossen.

Anzeige