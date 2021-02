Klub-WM-Finale: FC Bayern München gegen Tigres UANL live im TV und Online-Stream sehen

Hoch dekoriert sind die meisten Spieler des FC Bayern ohnehin schon – doch am Donnerstagabend können sie Historisches schaffen: Sollte sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick im Finale der Klub-WM in Katar gegen Tigres UANL (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) durchsetzen, könnte man als erst zweites Team nach dem FC Barcelona 2008/09 sechs Titel in einer Saison gewinnen. Und der deutsche Branchenprimus ist heiß auf die Partie: "Wenn du weißt, dass nur eine Mannschaft sechs Titel geschafft hat, ist dir bewusst, dass du Fußball-Geschichte schreiben kannst. Das ist eine Herausforderung für uns", sagte Stürmer Robert Lewandowski.

