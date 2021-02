Klub-WM-Finale im Liveticker: FC Bayern strebt Titel mit Sieg gegen Tigres UANL an

Der FC Bayern München will bei der Club-WM in Katar am Donnerstag (19.00 Uhr) mit dem Titelgewinn seine Trophäensammlung vervollständigen. Im Endspiel gegen Außenseiter Tigres UANL aus Mexiko könnte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick damit den sechsten Pokal innerhalb eines Jahres gewinnen. Das schaffte bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009.

Nach Meisterschaft, Pokalsieg, Champions-League-Erfolg und zwei Supercup-Titeln ist auch Weltfußballer Robert Lewandowski sehr motiviert. «Wenn du weißt, dass nur eine Mannschaft sechs Titel geschafft hat, ist dir bewusst, dass du Fußball-Geschichte schreiben kannst. Das ist eine Herausforderung für uns», sagte der Pole. Im Jahr 2013 feierten die Münchner als Champions-League-Sieger schon einmal den Sieg bei der Club-WM, holten aber keine sechs Titel.