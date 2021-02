Klub-WM-Halbfinale im Liveticker: FC Bayern trifft auf Ägyptens Rekordmeister Al Ahly Kairo

Der FC Bayern startet am Montag (19 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in seine Mission sechster Titel. Bei der in Klub-Weltmeisterschaft in Katar, die wegen der Corona-Pandemie in den Februar 2021 verschoben worden war, will Trainer Hansi Flick mit den Münchner Fußball-Profis nach eigener Aussage "Geschichte schreiben". Im Halbfinale trifft der Champions-League-Sieger in Doha auf Al Ahly Kairo aus Ägypten.

Im grandiosen Jahr 2020 hatten die Bayern bereits Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League sowie den deutschen und europäischen Supercup gewomnnen. Jetzt winkt als sportliche Krönung zum zweiten Mal nach 2013 der Titel des Klub-Weltmeisters. Das Endspiel in Katar findet am kommenden Donnerstag statt. Als Finalgegner wartet bereits CONCACAF-Champions-League-Sieger Tigres UANL aus Mexiko.