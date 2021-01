Klub-WM in Katar: Ozeanien-Vertreter Auckland sagt Teilnahme ab – Keine Änderung für FC Bayern

Die Klub-Weltmeisterschaft muss ohne den FC Auckland City stattfinden. Die Neuseeländer sagten ihre Teilnahme an dem Turnier vom 1. bis 11. Februar in Katar ab, an dem auch der FC Bayern München als Gewinner der Champions League teilnimmt. Das teilten der Weltverband FIFA und Auckland City am Freitag mit. Grund dafür sind die Quarantänebestimmungen in Neuseeland wegen der Coronavirus-Pandemie.

