Klub-WM: Klopp und Liverpool im Halbfinale gegen Monterrey - Flamengo trifft auf Al Hilal

Champions-League-Sieger FC Liverpool muss im Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft in Katar am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, DAZN) gegen CF Monterrey antreten. Der mexikanische Klub qualifizierte sich am Samstag in Doha durch ein 3:2 (2:0) gegen die Gastgeber von Al-Sadd für die Runde der besten Vier. Die Treffer für Monterrey gegen Al-Sadd erzielten Leonel Vangioni (23. Minute), Funes (45.+1) und Carlos Rodriguez (77.).

Bereits am Dienstag bestreiten Asiens Champions-League-Sieger Al Hilal und Südamerika-Meister CR Flamengo das erste Halbfinale. Al Hilal, Ex-Klub des deutschen Trainers Thomas Doll (Saison 2011/12), hat sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen Esperance Sportive Tunis durchgesetzt. Das entscheidende Tor für die Mannschaft aus Saudi-Arabien erzielte am Samstag Bafetimbi Gomis in der 73. Minute. Al Hilal hatte zum dritten Mal die kontinentale asiatische Fußball-Meisterschaft gewonnen und gibt bei dem Turnier sein Debüt. Das Finale der Klub-WM findet am 21. Dezember (18.30 Uhr, DAZN) in Doha statt.