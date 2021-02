Debakel für Palmeiras perfekt: Al Ahly gewinnt Spiel um Platz drei bei der Klub-WM

Mit viel Euphorie war Palmeiras Sao Paolo nach Katar aufgebrochen: Als frischgebackener Sieger der Copa Libertadores wollte der brasilianische Traditionsklub auch bei der Klub-WM mitspielen. Stattdessen erlebten die grün-weißen ein komplettes Desaster beim Turnier der FIFA. Der Mit-Favorit verlor erst das Halbfinale gegen Tigres aus Mexiko. Und am frühen Donnerstagabend unterlag Palmeiras nun auch im Spiel um Platz 3 gegen Al Ahly aus Kairo mit 2:3 nach Elfmeterschießen.

Beide Mannschaften lieferten sich lange einen müden Kick um den Bronze-Rang. Über 90 Minuten fielen im Education-City-Stadion in ar-Rayyan keine Tore. Ohne Verlängerung ging es daher direkt im Elfmeterschießen. Und hier wurde Al Ahlys Torhüter Mohamed El-Shenawy zum gefeierten Matchwinner: Der Schlussmann der Ägypter hielt insgesamt drei Elfmeter von Palmeiras. Unter anderem parierte er Versuche der Alt-Stars Felipe Melo und Luiz Adriano. Dass auch Al Ahly zwei Elfmeter verschoss fiel so am Ende nicht mehr ins Gewicht.