Zum Auftakt der Klub-WM: Tigres schlagen Ulsan Hyundai dank Gignac – Halbfinale gegen Palmeiras

Der dritte Halbfinalist bei der Klub-WM steht fest: Am Donnerstagnachmittag hat Tigres UANL das erste Spiel bei dem Turnier in Katar für sich entschieden. Der Klub aus Mexiko drehte einen Rückstand gegen Ulsan Hyundai aus Südkorea und sicherte so den Einzug in die Runde der letzten vier. Held des Tages auf Seiten von Tigres war der ehemalige französische Nationalspieler André Gignac (38., 45.+5 Foulelfmeter), der mit einem Doppelpack die Führung durch Kee-Hee Kim (24.) egalisierte. Ex-HSV-Stürmer Lukas Hinterseer kam für seinen neuen Klub Ulsan rund zehn Minuten vor dem Ende auf den Platz, konnte die Niederlage aber auch nicht mehr abwenden.

Für Tigres geht es im Halbfinale des Wettbewerbs am Sonntag (19.00 Uhr, DAZN und Bild.de) nun gegen Palmeiras Sao Paolo, das in der vergangenen Woche die Copa Libertadores gewonnen hatte. Der Südamerika-Vertreter ist ebenso wie der europäische Champions-League-Sieger FC Bayern direkt für das Halbfinale qualifiziert. Ulsan Hyundai spielt ebenfalls am Sonntag (16 Uhr) im Spiel um Platz fünf gegen den Verlierer des zweiten Viertelfinals zwischen Al Duhail und Al Ahly am Donnerstagabend (18.30 Uhr).

FC Bayern startet am Montag in Katar