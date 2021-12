Klublegende kehrt zurück: John Terry übernimmt Posten beim FC Chelsea

John Terry kehrt in einer neuen Funktion zu seinem Stammverein FC Chelsea zurück. Wie der Fußball-Spitzenklub aus der englischen Premier League am Mittwoch mitteilte, übernimmt der 41 Jahre alte Ex-Profi und -Nationalspieler bei den Londonern mit Beginn des neuen Jahres den Posten des Trainerberaters in der Klubakademie. Für den Hauptstadt-Klub, bei dem der Deutsche Thomas Tuchel als Chefcoach fungiert, hatte Terry insgesamt 717 Spiele absolviert. Dies macht Terry, noch vor Frank Lampard zum Rekordspieler des amtierenden Champions-League Siegers.

