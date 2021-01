Klubs und Spielern droht Ausschluss: FIFA, UEFA & Co. missbilligen Super-League-Pläne

Mit einem ungewöhnlich harschen Statement haben Weltverband FIFA und seine sechs Kontinentalverbände, darunter auch die europäische UEFA, auf Medienspekulationen bezüglich der Gründung einer europäischen Super League reagiert, in der die vermeintlich besten Vereine des Kontinents aufeinander treffen würden. In einem unter anderem von FIFA-Präsident Gianni Infantino und seinem UEFA-Kollegen Aleksander Ceferin unterzeichneten Schreiben drohten die Verbände möglichen teilnehmenden Klubs und Vereinen mit einem Ausschluss von allen von ihnen organisierten Wettbewerben - darunter würde unter anderem auch die Champions League fallen.

Man wolle "einmal mehr wiederholen und ganz entschieden betonen, dass ein solcher Wettbewerb nicht von der FIFA oder einer seiner Konföderationen anerkannt werden würde" , hieß es. "Jedem Klub oder Spieler, der an einem solchen Wettbewerb teilnehmen würde, wäre die Teilnahme an von der FIFA oder einer seiner Konföderationen erlaubten Wettbewerb als Konsequenz nicht mehr erlaubt." Vielmehr sollten alle Wettbewerbe im Weltfußball von der FIFA oder einem seiner Mitgliedsverbände organisiert werden.

Bereits seit Jahren wird immer wieder über die Einführung einer Super League spekuliert, in der die einflussreichsten Vereine Europas in direkten Duellen aufeinander treffen könnten. Zuletzt war im Oktober 2020 durch Sky Sports publik geworden, dass 18 Vereine - darunter der FC Bayern, der FC Liverpool und Manchester United - an der Einführung einer entsprechenden Liga ab 2022 arbeiten würden, in der rund fünf Milliarden Euro an Preisgeldern ausgeschüttet werden sollen. Zunächst hieß es, dass die FIFA in diese Gedankenspiele involviert sei. Das nunmehr veröffentlichte Schreiben soll wohl insbesondere diese Gerüchte beseitigen.