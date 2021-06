Kluivert, Destan, Daka und Co.: Aktuelle Personalgerüchte rund um RB Leipzig

Patson Daka: Aus dem Medienberichten zufolge gar nicht so unwahrscheinlichen Wechsel von Salzburg nach Leipzig wird wohl nichts. Denn der Leicester FC hat ein Angebot für den Angreifer abgegeben. Auch wenn noch nichts in trockenen Tüchern ist, scheint es aktuell unwahrscheinlich, dass Jesse Marsch den 22-Jährigen, der in der vergangenen Saison 34 Pflichtspieltore markierte und 12 weitere auflegte, mit an die Pleiße bringt.

Tyler Adams: Seit Januar 2019 steht er im Kader von RB. Aber wie lange noch? In dieser Woche kochten Spekulationen hoch, Arsenal London sei am us-amerikanischen Mittelfeldkicker interessiert. Nahrung erhielten die Gerüchte ausgerechnet durch Adams selbst, der einen Instagram-Post der Engländer in Sachen Emile Smith Rowe teilte. Beide spielten ein halbes Jahr gemeinsam in Leipzig. Sorgen müssen sich die RB-Fans allerdings eher nicht machen. Erst vor Kurzem hatte der 22-Jährige betont,. Wie sehr er sich auf das Wiedersehen mit Jesse Marsch freue.

Enis Destan: 19 Jahre ist der Mittelstürmer jung, steht beim türkischen Zweitligisten Altinordu FK unter Vertrag. In wettbewerbsübergreifend 30 Partien traf er in der vergangenen Saison 14 mal, lieferte drei Vorlagen. Gleich mehrere Bundesligisten sowie andere europäische Clubs sollen an Enis Destan interessiert sein. RB gehört nach Medienberichten aus dem Heimatland des Angreifers dazu, bereite ein seriöses Angebot vor.

Marcel Sabitzer: Bisher wurde RB Leipzigs Kapitän immer nur mit der Premier League in Verbindung gebracht. Nun gibt es Gerüchte, wonach Atletico Madrid ein Auge auf den Österreicher geworfen haben soll. Bisher galt Udineses Rodrigo de Paul als bevorzugte Verstärkung im Mittelfeld der Elf von Coach Diego Simeone. Sabitzers Vertrag bei den Sachsen läuft noch bis 2022.

Kristoffer Ajer: Der Innenverteidiger steht aktuell in Diensten von Celtic Glasgow, könnte helfen, die Lücke zu schließen, die Ibrahima Konaté und Dayot Upamecano hinterlassen. Bis 2022 ist er noch an die Schotten gebunden, möchte den Club aber wohl verlassen. RB soll nicht zu den einzigen Interessenten am norwegischen Nationalspieler gehören. Auch Ligakonkurrent Bayer Leverkusen und Norwich City haben den Abwehrspezialisten im Visier.