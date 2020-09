Knackstedt stürmt weiter für die Dresdner Eislöwen

Dresden. Zum offiziellen Trainingsauftakt der Dresdner Eislöwen hielten die Verantwortlichen gleich noch eine freudige Überraschung für die Fans bereit. So stand auch Top-Scorer und Publikumsliebling Jordan Knackstedt auf dem Eis in der Energieverbund-Arena und lauschte den Anweisungen von Trainer Rico Rossi. Erst am Sonnabend war der Deutsch-Kanadier, der kommenden Montag seinen 32. Geburtstag feiert, in Klotzsche gelandet. Lange Zeit hing es in der Schwebe, ob der Stürmer seinen Vertrag verlängert und seine dritte Spielzeit bei den Blau-Weißen in Angriff nehmen wird. Immerhin hat der aus Saskatoon stammende Crack in bislang 118 Spielen für die Blau-Weißen 49 Tore erzielt und 121 Vorlagen gegeben. Damit belegt er nach nur zwei Jahren bereits Rang acht in der ewigen Bestenliste der Elbestädter.

„Wir waren den ganzen Sommer über im Gespräch. Natürlich hat auch Corona bei allen Überlegungen eine Rolle gespielt“, meinte Knackstedt nach der ersten Trainingseinheit auf dem Eis. Er habe für sich ein bisschen abwarten wollen, „doch die Eislöwen waren immer mein erster Ansprechpartner“, wie er hinzufügte. Wie fast alle anderen Spieler hat auch er den Dresdnern finanzielle Zugeständnisse gemacht. Eislöwen-Sportberater Marco Stichnoth betont: „Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr hinsichtlich der Vertragsverhandlungen. Wir sind Jordan sehr dankbar, dass er uns sehr entgegengekommen ist. Er hat viel Verständnis für die Situation und den Klub gezeigt. Es ist ein klares Statement zum Standort.“

Natürlich freut sich auch Rico Rossi, dass sein Landsmann weiter für die Dresdner auf Torejagd geht: „Er ist für mich einer, wenn nicht der beste Spieler der Liga. Für uns ist er ein wichtiger Baustein im Team“, so der 55-Jährige, der beim Auftakt nur auf den leicht angeschlagenen Alexander Dotzler verzichten musste. Ansonsten hatte er die restlichen 20 Akteure des Kaders beisammen. Zusätzlich trainierte auch sein Sohn Rico Rossi jun. mit, der in der Oberliga für die Crocodiles Hamburg spielt. Außerdem absolvierte Keeper David Böttcher von den Kölner Junghaien ein Probetraining und mit Bruno Alexander Riedl durfte ein Youngster aus dem eigenen Nachwuchs mittrainieren.

Alle Spieler fit zum Trainingsstart

Nicht nur das ist ein Fingerzeig, dass die Blau-Weißen noch mehr als bisher die jungen Spieler entwickeln wollen. „Natürlich hat unser Kader dieses Jahr ein anderes Gesicht. Die Dresdner Fans sind große Namen gewöhnt, oft auch aus der DEL. Doch wir setzen auf eine gute Mischung aus erfahrenen Spielern und vielen jungen Leuten, denen wir eine Chance geben wollen“, so Rossi, der aber deshalb keine Abstriche an seinem Ziel machen will: „Meine Mannschaft soll um den Titel spielen. Das ist immer mein Anspruch.“

Alle Spieler seien sehr fit zum Trainingsstart gekommen, konnte er erfreut feststellen. Sieben Wochen Vorbereitungszeit hat der Coach jetzt mit seinen Jungs, bevor sie am 6. November in Kaufbeuren in die Saison starten. Bereits zwei Tage später empfangen die Elbestädter die Lausitzer Füchse zum ersten Sachsen-Derby in heimischer Arena und am vierten Spieltag (13.11.) geht es zu den Eispiraten nach Crimmitschau. Abgeschlossen werden soll die Hauptrunde am 11. April daheim gegen Landshut.

Sponsoren halten alle die Treue

Mit wie vielen Zuschauern die Eislöwen daheim planen können, soll bis Ende der Woche endgültig feststehen, wenn das Hygienekonzept der Elbestädter vom Gesundheitsamt abgesegnet wird. Erst danach soll, so erläutert es Geschäftsführer Maik Walsdorf, auch über den Verkauf von Dauerkarten entschieden werden. Wirtschaftlich macht sich Walsdorf zumindest bis Ende Dezember keine allzu großen Sorgen. „Natürlich mussten wir den Spieleretat um rund 20 Prozent kürzen. Einige Cracks waren in Kurzarbeit oder noch in der Arbeitslosigkeit. Da gab es verschiedene Modelle, aber ab jetzt gelten alle Verträge“, erläutert er – und räumt dabei auch ein, dass man wöchentlich mit den Cracks im Gespräch war, am Ende aber Gehaltseinbußen von den Spielern „mit Zähneknirschen“ akzeptiert wurden. „Dafür können wir nur Danke sagen“, so der Geschäftsführer.