Knapp 1000 Spieler kämpfen um die Pokerkrone

Für Klaus Dietze waren es keine schönen Weihnachten. Erst am Morgen des 27. Dezembers, einen Tag vor Beginn der 12. Deutschen Bracelet-Meisterschaft (DBM), erfuhr der Threnaer, dass sein Turnier planmäßig stattfinden kann. Wie die LVZ berichtete, gab es Probleme mit dem Gewerbeschein Dietzes, es ging um einen fehlenden Nachweis des Bundeskriminalamtes. Dass die Meisterschaft trotz der langen Ungewissheit doch so gut über die Bühne gehen kann, verdanke Dietze den zahlreichen (ehrenamtlichen) Mitarbeitern und den vielen Spielern, die Jahr um Jahr nach Leipzig pilgern.

In zwei Runden, sogenannten Heats, startete das Turnier am Samstag. Ziel aller Spieler ist es, unter die besten Neun, den Final Table, zu kommen. Dieser wird dann im Januar in Tschechien ausgespielt. Gleichzeitig lief das Side Turnier, der „Kings Cup“, bei dem die Spieler um einen Hyundai i10 pokern.

Wer dann mal genug hatte von den vielen Chips, konnte in einer der Pausen bei Lilly Gräfe, Enkeltochter des Veranstalters, und Alina Blüthner vorbeischauen. Die Beiden hatten, wie schon in den zehn Jahren davor, ihr Spendenrad aufgebaut, um für eine Tierhilfsorganisation in Apolda zu sammeln. „Die Spieler können hier gegen eine kleine Spende am Rad drehen und so Punkte bekommen, die wiederum kleine oder auch größere Preise bedeuten. Das wird hier sehr gut angenommen“, freut sich Gräfe.

Zurück zum „Spiel anderer Art“: Am Sonntagnachmittag sind von den ehemals knapp 1000 Spielern noch 80 im Rennen, die Spannung steigt. Klaus Dietze denkt schon an die Zeit nach der Meisterschaft: „Im neuen Jahr gilt es, alle Institutionen an einen Tisch zu bringen und die entstandenen Differenzen zu beseitigen, um eine Fortführung der Veranstaltungen zu ermöglichen.“

Es könne nicht sein, dass zwar Online-Glücksspiele und Automaten allerorts erlaubt sind, das Pokerspiel, welches hier in aller Öffentlichkeit und unter Aufsicht geschieht, verboten werden soll. Ein solches Verbot würde, laut Dietze, genau das Gegenteil bewirken: Nämlich die Spieler in die Illegalität treiben.

Und persönlich? „Mal sehen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Noch so einen Dezember, wie den diesjährigen, brauche ich jedenfalls nicht.“ Hendrik Schirner