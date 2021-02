Knapp, aber verdient: Timo Hübers köpft Hannover 96 gegen Osnabrück zum Sieg

Draußen vor dem Stadion alles weiß durch den frisch gefallenen Schnee, der frisch verlegte Rasen schön grün - und für 96 muss man noch nicht schwarz sehen nach diesem knappen 1:0 gegen Osnabrück sehen. Damit sind die 96-Vereinsfarben - wenn auch in falscher Reihenfolge - versammelt an diesem bunten Liga-Spieltag gegen Diskriminierung. Der auffälligste Unterschied zum bitteren 0:1 in Karlsruhe am vergangenen Mittwoch war der Platz. Das war kein Acker, sondern ein allerdings glitschiges Geläuf, auf dem die Spieler manchmal wie auf Eis umherschlitterten, der Ball aber gut rollen konnte. Eine Investition mit Auge, denn das kam der spielerisch stärkeren 96-Mannschaft natürlich entgegen.

Dazu hatte der 96-Trainer eine neue Flügelzange aus der Werkstatt geholt. Patrick Twumasi rechts und Florent Muslija links sollten für mehr Torgefahr sorgen, so zumindest der Plan von Kenan Kocak. Beide hatten nach ihrer Einwechslung beim 5:2 in Nürnberg auch getroffen. Die Platzhirsche Kingsley Schindler und Valmir Sulejmani an seinem Geburtstag kamen erst später in die Partie.