Knappe Kiste: HC Elbflorenz verliert Derby gegen Dessau-Roßlauer HV hauchdünn

Dresden. Nach vier Wochen Spielpause haben die Zweitliga-Handballer des HC Dresden das Derby gegen den Dessau-Roßlauer HV in heimischer Arena hauchdünn mit 28:29 (13:13) verloren. Für die Elbestädter, die wegen zahlreicher Corona-Infektionen in Quarantäne waren und erst in dieser Woche wieder mit Training starten konnten, war es die zehnte Saison-Niederlage. Weil die Gastgeber noch mit einem aberkannten Tor von Sebastian Greß in der Schlussphase nicht einverstanden waren, behalten sich die Dresdner vor, gegen die Spielwertung Einspruch einzulegen.

Unnötige Zeitstrafen

Insgesamt aber war Trainer Rico Göde froh, dass seine Spieler nach der langen Pause alle einigermaßen gut durchgekommen sind. „Ich wusste vor dem Spiel wirklich nicht, wie es werden wird. Mit der ersten Halbzeit bin ich am Ende ganz zufrieden, in der zweiten Hälfte haben wir nicht so die guten Entscheidungen getroffen und hatten auch nur eine Parade“, erklärte Göde. Lukas Wucherpfennig, der gleich zu Beginn sein Team mit zwei Toren in Führung brachte, sagte: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, dass wir nach so langer Zeit phasenweise wieder gut Handball gespielt und gut gekämpft haben. Da können wir viel Positives mitnehmen. Natürlich hat man schon gemerkt, dass noch nicht alle wieder bei einhundert Prozent sind. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, es hätte in beide Richtungen kippen können.“

Zunächst hatten die Schützlinge von Rico Göde einen Blitzstart hingelegt. Schon nach fünf Minuten führten sie mit 4:0, überraschten damit wohl sich selbst und auch den Gegner. So sah sich der Dessauer Coach Uwe Jungandreas schon zeitig zur ersten Auszeit gezwungen. Bis zum 8:4 (12.) hielten die Hausherren jedoch den Vorsprung, danach aber kämpften sich die Gäste nach und nach immer besser ins Spiel, hatten in ihrem Torhüter Philip Ambrosius (insgesamt 13 Paraden) einen sicheren Rückhalt. So konnten die Sachsen-Anhalter mit einem 4:0-Lauf den Ausgleich erzielen. Bis zur Halbzeitpause entwickelte sich dann ein Spiel auf Augenhöhe.

Nach dem Seitenwechsel wogte das Geschehen hin und her. So führten zwischenzeitlich die Gäste aus Dessau mit 18:16 (42.), doch die Elbestädter drehten binnen zwei Minuten den Spieß wieder um, verschafften sich selbst einen 20:19-Vorsprung. Leider hatte Abwehrchef Philip Jungemann nach der dritten Zeitstrafe schon in der 39. Minute Rot gesehen und konnte seinem Team nicht mehr helfen. In der Schlussphase brachen dann zwei unnötige Zeitstrafen den HCE-Akteuren ein wenig das Genick.