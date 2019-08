Knappe Niederlage: SC DHfK Leipzig verliert 19:21 gegen Lübbecke

Dämpfer für den SC DHfK : Nach dem 31:25-Sieg beim Testspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Wisla Plock haben die Handballer aus Leipzig am Samstag eine Niederlage eingesteckt. Beim 29. Spielo-Cup in der Merkur-Arena Lübbecke musste die Mannschaft unter Trainer André Haber gegen die Lokalmatadoren und achtmaligen Spielo-Cup-Gewinner vom TuS N-Lübbecke eine knappe Niederlage von 19:21 (10:11). Anwurf war am Samstag um 19.30 Uhr.

Cup geht weiter

Nach der Niederlage im Halbfinale geht es für den SC DHfK beim Spielo-Cup trotzdem weiter: Am Sonntag um 15 Uhr steht das Spiel um Platz drei gegen GWD Minden an. Der Erstligist hatte am Nachmittag eine 20:23-Niederlage gegen den HSC 2000 Coburg kassieren müssen. Im Finale des Spielo-Cups treten Sonntag 17 Uhr also mit Lübbecke und Minden zwei Zweitligisten gegeneinander an.