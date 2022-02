Knapper Auswärtssieg nach Fünfsatz-Krimi: Damen des Dresdner SC gewinnen in Aachen

Dresden. Nervenkitzel pur boten die DSC-Volleyballerinnen auch diesmal im Spiel bei den Ladies in Black Aachen. Ob der kranke Cheftrainer daheim am Livestream Herztropfen brauchte, ist nicht bekannt. Aber es gab ein Happyend. Die Dresdnerinnen setzten sich vor 539 Zuschauern, darunter dem neuen Bundestrainer Vital Heynen, gegen die Ladies in Black mit 3:2 (25:27, 27:25, 23:25, 25:21, 15:12) durch. Damit wiederholten sie das Ergebnis aus der Hinrunde, als sie in der Margon-Arena ebenso knapp in fünf Sätzen die Oberhand behalten hatten. Anzeige

Mit den beiden erkämpften Punkten ist der deutsche Meister wieder zurück auf dem zweiten Platz. Und der soll am Sonnabend beim USC Münster verteidigt werden. Um Reisestrapazen zu minimieren, übernachten die Elbestädterinnen in Düren und reisen am Freitag nach Münster. Erneut musste der DSC ohne die verletzten Mittelblockerinnen Layne Van Buskirk und Monique Strubbe antreten. Wie schon zuletzt stand die erst 18-jährige Lena Linke in der Startformation und sie machte ihre Sache sehr gut, trug mit sieben Punkten (davon drei im Block) zum Erfolg bei.

Von Beginn an schenkten sich beide Teams nichts. Im ersten und zweiten Durchgang konnte sich keine Mannschaft absetzen. Allerdings machten sich zu Beginn die Gäste mit einigen Aufschlagfehlern das Leben selbst etwas schwer. Zwar erkämpften sich die DSC-Spielerinnen den ersten Satzball, doch am Ende konnte die Aachener Nationalspielerin Jana-Franziska Poll ihr Team in Führung bringen.



Janiska erfolgreichste Scorerin

Genau umgekehrt war es im zweiten Abschnitt. Diesmal konnte Maja Storck für den DSC den Sack zubinden. Einen engen Schlagabtausch erlebten die Zuschauer auch im dritten Akt. Beide Teams lieferten sich sehenswerte Ballwechsel, kämpften aufopferungsvoll in Block- und Feldabwehr und duellierten sich im Angriff. Bis zum 21:21 blieb es ausgeglichen, dann sorgten Poll und die Ex-Dresdnerin Eva Hodanova für die Entscheidung zugunsten der Gastgeberinnen.

Aber die DSC-Damen ließen sich nicht beeindrucken. Angeführt von Kapitän Jennifer Janiska boten sie den Gastgeberinnen die Stirn. Mitte des Satzes konnten sie sich dank einer Aufschlagserie von Linda Bock auf 17:12 absetzen. Allerdings kamen die Ladies in Black wieder heran, schafften den 20:20-Ausgleich. Bart Jansen zog, wie schon in den Sätzen zuvor, den Doppelwechsel. Sarah Straube unterlief zwar ein Aufschlagfehler, aber danach setzte sie Madeleine Gates in der Mitte hervorragend in Szene. Wenig später holte Kristina Kicka mit dem Punkt zum 24:21 den ersten Satzball heraus. Ein Ass von Linda Bock machte den Satzausgleich perfekt.