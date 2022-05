Knapper Heimerfolg: Motor Altenburg grüßt souverän von der Tabellenspitze

FSV Lucka - ASV Wintersdorf 3:0 (2:0). Lucka dominierte die Partie und drängte den ASV in die Defensive. Nach einer Ecke machte Kämpfe die Führung (25.). Lucka blieb offensiv ausgerichtet, legte mit einem Fernschuss von Fischer zum 2:0 nach (39.). Wintersdorf hatte nur eine einzige Chance. Nach der Pause verflachte das Spiel. Einen Abstauber nutzte Claus zum 3:0 (68.).

Rückschlag im Abstiegskampf: SV Ehrenhain geht in Ohratal unter

Motor Altenburg - FSV Ronneburg 1:0 (1:0). Ronneburg spielte beim Spitzenreiter sehr defensiv. Motor machte das Spiel und hatte die Partie im Griff. Im Angriff fehlte durch personelle Ausfälle etwas Durchschlagskraft. Nach einer Flanke köpfte Rother zum 1:0 ein (39.). Mehr gelang nicht. Auch nach dem Wechsel blieb Ronneburg in der Defensive, ließ aber nichts mehr zu.

SSV Großenstein - SG TSV Monstab/Lödla 3:2 (2:1). Mit einem Schuss aus 35 Metern erzielte Hilbert die schnelle Führung (3.) für Großenstein. Ein Konter brachte das 2:0 durch Prescher (8.). Monstab/Lödla kam besser ins Spiel und verkürzte durch Pester (23.). Ab der 32. Minute spielte Großenstein nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl. Durch zwei Verletzungen musste der Gast dann auch in Unterzahl agieren und sah zudem noch eine Gelb-Rote Karte. Prescher erhöhte auf 3:1 (89.). Mit neun Mann gelang noch der Anschlusstreffer durch Henfling (90.).

FSV Langenleuba/Niederhain - Einheit Altenburg 4:1 (2:1). Der Favorit feierte einen klaren Sieg. Der FSV machte sofort das Spiel und führte schnell 1:0 durch Stöbe (7.). Chancen gab es dann beiderseits. Insgesamt hatte in diesem Spitzenspiel der FSV die reifere Spielanlage. Nach einer Ecke glich Gentsch aus (25.). Aber sofort im Gegenzug stellte Gengerke die Führung wieder her (26.). Nach der Pause war die Partie offen. Im Endspurt legte Langenleuba nach und kam durch Killemann zum 3:1 (73.). In der Schlussminute erhöhte Heinke auf 4:1 (90.).