Knapper Sieg gegen Malmö FF: FC Chelsea macht Schritt Richtung Achtelfinale in der Champions League

Zwei Entscheidungen sind am Dienstagabend schon gefallen. Malmö FF hat keine Chancen mehr auf den Einzug in das Achtelfinale der Champions League und der FC Chelsea überwintert im Europapokal. Zwei Wochen nach dem souveränen Heimsieg (4:0) gewann der Titelverteidiger aus London auch das Rückspiel gegen den Außenseiter - wenn auch deutlich knapper mit 1:0 (0:)

Chelsea hat nach vier Spielen nun neun Punkte auf dem Konto und den Einzug in die K.o.-Runde in den direkten Duellen gegen Spitzenreiter Juventus Turin und den Drittplatzierten Zenit St. Petersburg selbst in der Hand. Malmö bleibt derweil punktloser Letzter und kann maximal noch den dritten Rang erreichen, wenn Zenit am Abend in Turin verliert.