Knappes Derby: TV Jahn Wolfsburg verliert "das ewige Duell"

Spielort verlegt

Der Rahmen der Begegnung war ungewohnt. "Das ewige Duell", wie Jahn-Teamsprecher Christian Wessel die Partie nennt, wurde aus der Schapener Mehrzweckhalle in die Braunschweiger Tunicahalle verlegt. "Hier trainieren auch die Profis der Braunschweiger Löwen", so Wessel.

Die Partie war dann von Beginn an ausgeglichen. Schapen lag nach dem ersten Viertel (21:20) und zur Halbzeit 36:35 hauchdünn vorn.

Nach der Pause starteten die Wolfsburger einen kleinen Lauf, setzten sich mit sechs Punkten ab. Doch die Sharks schlugen zurück, lagen ihrerseits mit 53:46 nach dem dritten Abschnitt vorn.

Nervenstarke Sharks

Doch der TV Jahn blieb dran, lag drei Minuten vor dem Ende nur noch 55:59 hinten und steckte zunächst auch drei Dreier der Schapener weg. In den letzten 60 Sekunden hatten sich die Gäste erneut auf vier Zähler rangekämpft. "Dann musste Stop-the-Clock gespielt werden, um die Zeit mit Fouls anzuhalten", so Wessel. Doch die Schapener blieben an der Freiwurflinie nervenstark und siegten mit 69:62.

Wessels Fazit: "Unser großes Problem bleiben die Ballverluste. Vor allem in diesem Spiel zeigten diese sich im Fastbreak, wo man eigentlich Überzahlsituationen haben sollte. Doch diese endeten allzu oft in katastrophalen Anspielen."

Jahn-Punkte: Lehner (9), Kobidze (16), Knauft (3), Wessel (10), Hein (1), Andrejczuk (4), Schell (9), Krüger (5), Kalkstein (3), Ebrahimzadeh (2).