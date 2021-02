Knast in Ägypten, Anfeindungen in Jena: Leipziger Trainer-Idol Frank Engel wird 70

Der Leipziger Frank Engel feiert am 15. Februar seinen 70. Geburtstag. Er war vielen Fußballfans durch seine Trainertätigkeit in der DDR, in Ägypten und Südkorea, in Leutzsch, Erfurt, Jena oder An der alten Försterei bekannt geworden. Er assistierte Jörg Berger in der Bundesliga und stand unter anderem mit Alemannia Aachen im großen DFB-Pokal-Finale in Berlin. Ein wahrhaft bewegtes Leben.