Knauff und Tigges retten Rose-Debüt: BVB schlägt Regionalligist Gießen im ersten Testspiel

Noch ohne sämtliche EM-Teilnehmer und mit zahlreicher Unterstützung aus dem Nachwuchs und der U23 hat Borussia Dortmund das erste Testspiel unter dem neuen Trainer Marco Rose nur knapp gewonnen. Beim Regionalligisten FC Gießen siegte der BVB, der auch noch ohne den tags zuvor in Dortmund eingetroffenen Torjäger Erling Haaland antrat, vor 3.700 getesteten oder geimpften Zuschauern mit 2:0 (2:0) .

Die Treffer für den DFB-Pokalsieger erzielten die Offensiv-Spieler Ansgar Knauff (34.) und Steffen Tigges (42.). Beide gehörten im Vorjahr eigentlich zum Kader der in die 3. Liga aufgestiegenen U23, waren aber schon zu Kurzeinsätzen in der Bundesliga gekommen. Julian Brandt und Mo Dahoud bereiteten die Treffer vor. Auch Marco Reus, der die EM im Sommer noch abgesagt hatte, stand in der Startelf und spielte die erste Halbzeit durch.