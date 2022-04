"Knick in der Konzentrationskurve": Will wird trotz Hufeisen-Verlust zum Auftakt Vierter

Leipzig. Der Weg zum Weltcup-Triumph ist kein Sprint. Er gleicht eher einem Marathon. Drei Prüfungen beziehungsweise vier Umläufe müssen die 35 Springreiterinnen und Springreiter aus 18 Nationen mit ihren Pferden in höchster Qualität absolvieren, ehe am Sonntag gegen 17 Uhr in Leipzig der Gesamtsieger feststeht. Zum Auftakt am Donnerstag waren aber auch Sprintfähigkeiten gefragt, denn der erste Spitzenreiter wurde in einem Zeitspringen ermittelt.

Stolz aufs Tier

Der Weltcup bei der Partner Pferd 2022 in Leipzig begann mit Springreiten: David Will landete mit C Vier auf Platz Vier. ©

Besonders happy war David Will über seinen vierten Platz. Denn der Mann vom Chiemsee, der mittlerweile in Marburg lebt, musste gemeinsam mit seinem 14 Jahre alten Wallach C Vier eine Schrecksekunde überstehen. Auf dem Abreiteplatz verlor sein Pferd wenige Minuten vor dem Start ein Hufeisen. „Das war natürlich eine Ablenkung und ein Knick in der Konzentrationskurve. Mein Pferd musste eine Weile rumstehen, weil an ihm rumgedoktert wurde. Umso stolzer bin ich auf C Vier, dass er den Fokus nicht verloren hat.“ Das Duo rutschte nach dem Missgeschick in der Startfolge vier Plätze nach hinten und konnte in einer ohnehin geplanten kurzen Pause wieder Konzentration sammeln. Die Starterfolge hatten beim Empfang der Stadt Leipzig in der Alten Börse Ruder-Olympiasiegerin Annekatrin Thiele und RB-Fußballprofi Yussuf Poulsen ausgelost.