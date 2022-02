"Knie macht mir weiterhin Probleme": Bayern-Star Leon Goretzka gibt Verletzungs-Update und erklärt Reha-Plan

Der FC Bayern München führt nach Corona- und Verletzungssorgen wieder souverän die Bundesliga-Tabelle an - und das, obwohl ein wichtiger Spieler seit Wochen fehlt: Bei Leon Goretzka ist noch kein Comeback in Sicht. Den DFB-Profi plagen seit dem Topspiel-Sieg bei Borussia Dortmund Anfang November (3:2) Probleme an der Patellasehne. Am Freitag hat sich Goretzka nun erstmals selbst über seine Verletzung geäußert. "Ich fühle mich so eigentlich topfit, mein Knie macht mir aber weiterhin Probleme", erklärte der FCB-Star in einem auf der offiziellen Homepage des Rekordmeisters veröffentlichten Interview. "Während lineares Laufen eigentlich gar keine Probleme darstellt, habe ich aber beim Richtungswechsel und in gewissen Winkeln noch Probleme - das ist der aktuelle Stand." Anzeige

Auch im Topspiel gegen RB Leipzig am Samstag kann Goretzka nicht antreten. Damit verpasst der etatmäßige Mittelfeld-Partner von Joshua Kimmich sein achtes Pflichtspiel in Folge. Goretzka kann weiterhin nur individuell trainieren. Ein Comeback-Zeitpunkt ist offen. Der 26-Jährige habe zuletzt wieder einen Rückschritt erlitten, teilte Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag mit. Er spüre im Kniegelenk "ein Gefühl von Unwohlsein", wie es Nagelsmann ausdrückte: "Es kann sein, dass er extrem kurzfristig zurückkommt in zwei Wochen. Es kann aber auch sein, dass es Ewigkeiten dauert."

Goretzka: "Der Plan ist weiterhin, eine OP zu vermeiden"

In der Winterpause stand zeitweise auch die Überlegung einer Operation am linken Knie im Raum. Goretzka und die Bayern-Teamärzte hatten sich Anfang Januar nach einer Untersuchung bei einem Knie-Spezialisten in Österreich aber dagegen entschieden. "Der Plan ist weiterhin, es mit einer konservativen Behandlung zu probieren und eine OP zu vermeiden - und da arbeitet man sich aktuell von Tag zu Tag vor", erklärte Goretzka nun.