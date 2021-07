Knie-Probleme bei Mats Hummels: BVB-Trainer Marco Rose gibt Verletzungs-Update

Immer wieder das Knie: Mats Hummels litt bereits während der Europameisterschaft, die für Deutschland im Achtelfinale gegen England endete, an Problemen mit der Pantellasehne. Unter der Woche berichtete die Bild, dass sich der BVB-Innenverteidiger zur Untersuchung in der Praxis von Jochen Hahne begeben habe. Bei dem Arzt, dessen Dienste der FC Bayern und die Nationalmannschaft in Anspruch nehmen, habe Hummels demnach eine Computer-Tomographie machen lassen. Gerüchte über einen Ausfall des 32-Jährigen für den Saisonstart im August machten die Runde. Jetzt hat BVB-Trainer Marco Rose mit den Gerüchten aufgeräumt und ein Update gegeben: Im Fall Hummels werde "viel drumherum erzählt", sagte Rose am Rande der 1:3-Testspiel-Pleite der Dortmunder gegen den VfL Bochum bei Sky.

