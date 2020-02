Knie-Schock: 96-Talent Mick Gudra wird in Köln operiert

Am Mittwoch war Gudra im Zweikampf im Rasen hängen geblieben. Er wurde sofort am linken Knie behandelt. "Er hat ein Knacksen im Knie gehört", sagte Trainer Kenan Kocak nachher. Das Knacksen stellte sich als Kreuzbandriss heraus. Gudra kamen schon beim Abtransport vom Trainingsplatz die Tränen. Die Saison ist auf jeden Fall für den früheren Schalker gelaufen.

In der U 19 hatte Gudra acht Treffer erzielt und neun Tore vorbereitet. Sein U-19-Trainer Stephan Schmidt war schockiert nach der Diagnose. "Für ihn ist das eine Katastrophe", sagte er. Gerade im zweiten A-Junioren-Jahr entscheidet sich für die Talente der Weg für ihre Karriere. Diese Zeit, sich weiter für die Profis zu empfehlen, hat Gudra nun verloren. Seit Dezember trainierte er unter Kocak.

Der Stürmer war auch zuletzt regelmäßig für die U-Nationalmannschaft nominiert gewesen, sein Weg in den Profibereich war vorgezeichnet - nun die schlimme Verletzung. Weiter im Training bleibt der A-Juniore Simon Stehle, in der U 19 Sturmpartner von Gudra. Stehles Nominierung für das Sonntagspiel in Fürth ist wahrscheinlich. 96 hat für Stehle bereits die Spielberechtigung für die Profis sichergestellt. Die Verhandlungen für einen Profivertrag bei 96 laufen noch.