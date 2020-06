Kniefall in der 3. Liga: Spieler von FC Bayern II und Preußen Münster gedenken verstorbenem George Floyd

Der Tod von George Floyd erschüttert die Welt - auch anderthalb Wochen, nachdem der US-Amerikaner in Minneapolis in Polizeigewalt auf brutale Weise zu Tode kam. Bereits am vergangenen Wochenende gab es auch in der Bundesliga Proteste gegen Rassismus und Aktionen, mit denen Floyd gedacht wurde. Diese Handlungen werden vom DFB ausdrücklich nicht bestraft. Am Mittwochabend zogen Spieler der 3. Liga nach: Vor dem Spiel zwischen dem FC Bayern München II und Preußen Münster (3:2) knieten sich beide Mannschaften symbolisch um den Mittelkreis, ehe die Partie angepfiffen wurde.

Ähnliche Bilder hatte es am Montag und Dienstag aus der Premier League gegeben - etwa vom FC Liverpool. Die Botschaft: im Fußball wie in der Gesellschaft gibt es weder Rassismus noch Diskriminierung, sondern Menschen, die gemeinsam in einem Team füreinander einstehen.

Der DFB hatte nach den Protesten in der Bundesliga - etwa durch die BVB-Profis Jadon Sancho und Achraf Hakimi, Schalkes Weston McKennie und den Gladbacher Marcus Thuram, der beim Sieg gegen Union Berlin nach seinem Tor ebenfalls auf die Knie gegangen war, um Floyd die Ehre zu erweisen - zunächst Ermittlungen durch seinen Kontrollausschuss erwogen, weil politische oder andere Botschaften dieser Art üblicherweise nicht erlaubt sind. Am Mittwoch erklärte der Verband dann aber, dass die Profis keine Strafen zu befürchten haben.

DFB leitet keine Verfahren wegen Floyd-Protesten ein - Keller: "Sehr froh darüber"

Seine Linie will das DFB-Gremium auch bei neuerlichen Anti-Rassismus-Aktionen an den kommenden Spieltagen beibehalten. "Natürlich hat der DFB-Kontrollausschuss stets die Vorgaben der FIFA-Fußballregeln und der DFB-Ordnungen im Blick. Im konkreten Fall handelt es sich aber um gezielte Anti-Rassismus-Aktionen der Spieler, die sich damit für Werte starkmachen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt", sagte Anton Nachreiner, der Vorsitzende des Kontrollausschusses. "Daher werden keine Verfahren eingeleitet, auch bei vergleichbaren Anti-Rassismus-Aktionen in den nächsten Wochen nicht."